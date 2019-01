presidenza consiglio provinciale trento * morte borga: kaswalder, « Grazie Rodolfo per la fede nell’Autonomia e nell’impegno Civico che hai dimostrato con tanta forza e convinzione »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





È scomparso nella notte il consigliere Rodolfo Borga. Quando la scorsa estate la gravità della malattia ha manifestato i suoi tristi presagi tutti abbiamo cercato di sperare in un miracolo, in un prodigio della medicina che ci conservasse in nostro futuro vicepresidente della Giunta.

Ci speravamo per evidenti legami di amicizia e di affetto, personali e politici, ma ci speravamo anche per il bene del nostro Trentino. Rodolfo era un grande politico, riconosciuto dagli avversari politici e dai compagni di cordata. Puntiglioso, preciso, corretto ma anche rispettoso dei ruoli e delle regole non scritte.

A titolo personale desidero esprimere tutto il mio cordoglio per la prematura scomparsa alla famiglia, alla quale mi stringo nel più profondo dolore.

A nome di tutto il Consiglio provinciale, di tutti i colleghi Consiglieri e di tutti i dipendenti di Palazzo Trentini ringrazio Rodolfo Borga per tutto il suo lavoro svolto con un impegno incessante per il suo Trentino, profuso dapprima a Mezzolombardo come Consigliere Comunale, poi come Sindaco dal 2000 al 2008 e infine come Consigliere provinciale dal 2008 ad oggi.

Grazie Rodolfo, grazie per tutto il tuo splendido lavoro, per la fede nell’Autonomia e nell’impegno Civico che hai dimostrato con tanta forza e convinzione.

Sarai un esempio.

Un abbraccio.

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio provinciale di Trento