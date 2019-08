PRESIDENZA CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * “1809, SULLE TRACCE DI ANDREAS HOFER”: KASWALDER, « APPROFONDIMENTI CULTURALI UTILI ALLA COSCIENZA STORICA DEI TRENTINI »

Kaswalder sul progetto intermuseale “1809, luoghi della memoria, sulle tracce di Andreas Hofer”. Autonomia speciale, radici storiche tirolesi, identità di popolo: valori da diffondere tra i giovani trentini.

Il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, ha ricevuto oggi pomeriggio a palazzo Trentini la visita del presidente e del direttore della Fondazione Museo storico del Trentino, rispettivamente Giorgio Postal e Giuseppe Ferrandi, del sindaco di San Leonardo in Passiria Konrad Pfitscher, del presidente del Museum Passeier di San Leonardo in Passiria, Albin Pixner, nonché del presidente della Federazione Schützen del Trentino, Enzo Cestari.

L’occasione è venuta dalla presentazione – avvenuta stamane in Provincia – del progetto intermuseale “1809, luoghi della memoria. Sulle tracce di Andreas Hofer”, un’iniziativa culturale che valorizzerà tematiche care al presidente Kaswalder: autonomia speciale, radici storiche tirolesi, identità di popolo. Sono valori – ha detto anche oggi Kaswalder agli ospiti – che la Presidenza del Consiglio provinciale si prefigge di contribuire a diffondere tra i giovani trentini, per dare attualità e futuro alla particolare configurazione istituzionale della nostra terra. Dopo la mostra sulla devozione tradizionale per il Sacro Cuore di Gesù, dopo la visita ai luoghi della prigionia dei soldati trentini austroungarici a Isernia, il presidente Kaswalder intende cogliere altre occasioni per approfondimenti culturali utili alla coscienza storica dei trentini.