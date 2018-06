PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI * CONTE HA RICEVUTO QUESTA SERA UNA TELEFONATA DEL PRIMO MINISTRO DEL REGNO UNITO: THERESA MAY, ” PRONTI A COLLABORARE CON IL NUOVO ESECUTIVO ITALIANO “

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto questa sera una telefonata del Primo Ministro del Regno Unito Theresa May che ha tenuto a congratularsi per la sua nomina e ha augurato ogni successo al nuovo Governo Italiano.

Il Primo Ministro May e il Presidente del Consiglio Conte si sono compiaciuti dell’eccellente stato delle relazioni bilaterali tra i due Paesi.

Il Primo Ministro ha sottolineato che il Governo britannico “e’ pronto sin d’ora a collaborare con il nuovo Esecutivo italiano” a partire dalla gestione ordinata del processo della Brexit, assicurando la tutela dei diritti della numerosa comunità italiana residente nel Regno Unito.

Il Presidente del Consiglio Conte ha confermato che Italia e Regno Unito sono solidi alleati e che la collaborazione tra Roma e Londra si confermerà anche in futuro sia a livello bilaterale che internazionale.

May e Conte si sono quindi dati appuntamento venerdì prossimo in Canada, dove avranno un primo incontro bilaterale a margine del G7 in cui discuteranno delle principali questioni internazionali a partire dalla Libia e dalle politiche migratorie.

Theresa May ha espresso l’auspicio che il Presidente Conte prenda parte, a Londra il 10 luglio, al Vertice sul Processo dei Balcani occidentali.