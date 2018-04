PRESIDENZA CAMERA DEPUTATI – FICO * ” MINE ARMA VIGLIACCA, MI UNISCO AD AUSPICIO MATTARELLA PER AFFRONTARE TEMA “

Fico: mine arma vigliacca, mi unisco ad auspicio Mattarella per affrontare tema. “Quella odierna è la Giornata mondiale per la promozione e l’assistenza all’azione contro le mine, indetta dalle Nazioni Unite per non dimenticare le sofferenze patite da migliaia di persone nel mondo e per proseguire nell’impegno per la neutralizzazione di mine e ordigni inesplosi.

Nei mesi scorsi il Presidente della Repubblica aveva chiesto alle Camere una nuova deliberazione rispetto alla legge sulle misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona poiché il provvedimento approvato dal Parlamento presentava profili di evidente illegittimità costituzionale.

In particolare, il tema era quello dell’esclusione della sanzione penale per determinati soggetti che rivestono ruoli apicali e di controllo.

Oggi è importante tornare a porre l’accento su questo argomento per tutelare chi ha già vissuto i traumi della guerra sul proprio territorio.

Non bastano le convenzioni firmate negli anni scorsi, che sono un fondamentale punto di partenza ma non possono essere considerate un punto di arrivo.

La lotta contro questo odioso strumento deve essere senza quartiere: le mine sono un’arma vigliacca, perché colpiscono maggiormente i bambini e le persone più deboli.

Mi unisco all’auspicio del Presidente della Repubblica affinché il Parlamento possa tornare ad affrontare il tema tenendo saldi i principi costituzionali evidenziati, per contrastare il sostegno a tutte le imprese che producono mine antiuomo e munizioni a grappolo”.