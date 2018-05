(leggi le altre news di Opinione) PRESIDENTE ROSSI * ATTENTATO AGENZIA LAVORO INTERINALE A ROVERETO (TN): ” CHI NON HA RISPETTO PER LA FESTA DEL LAVORO NON HA RISPETTO PER NULLA “ Grazie agli operatori che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza. Nessuno tocchi la festa del lavoro”. Il presidente Rossi condanna il fallito attentato di Rovereto. “Chi non ha rispetto per la festa del lavoro non ha rispetto per nulla. La giornata di oggi è dedicata ad un impegno che si rinnova, all’insegna di valori e principi irrinunciabili, sanciti dalla nostra Costituzione. Nessuno deve permettersi di inquinarla con la violenza. Nel condannare il fallito attentato di Rovereto, un pensiero mi sembra invece doveroso rivolgerlo alle forze dell’ordine, agli artificieri e a chi si è adoperato, con il suo lavoro, per neutralizzarlo, ripristinando le condizioni di sicurezza nella zona, a beneficio di tutti i cittadini. La nostra è una terra impegnata a costruire, con pazienza e con fiducia, un futuro migliore. Queste ignobili azioni non ci appartengono e non ci impressionano”. Questo il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi dopo avere appreso del fallito attentato di stamani – forse di carattere dimostrativo – ai danni di un’agenzia per il lavoro interinale. “Ci auguriamo come sempre che la magistratura faccia il suo corso e che i responsabili di questa azione vengano presto individuati”, ha concluso il presidente Rossi. (leggi le altre news di Opinione)

