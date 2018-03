PRESIDENTE DORIGATTI (FACEBOOK) * ” IL RICORDO DI MARIO PASI NON SARÀ MAI VANO, FINCHÉ NOI- E L’ANTIFASCISMO TUTTO- AVREMO PRESENTE IL SUO CORAGGIO “

Il ricordo di Mario Pasi non sarà mai vano, finché noi- e l’antifascismo tutto- avremo presente il suo coraggio nel riprendere oggi il cammino nel dibattito nazionale verso l’unità delle sinistre di fronte ai segnali pericolosi che sono evidenti. Per non smentire il grande sogno di Mario Pasi dobbiamo continuare ad impegnarci per ricostruire una società più libera, democratica e antifascista.

Usciamo da una fase in cui le forze di centrosinistra, che più di altre sono eredi della lezione della Resistenza e dell’antifascismo, sembrano aver smarrito le loro identità profonde, per entrare in una sconosciuta e complessa, situazione politica, dove il nostro Paese rischia di essere esposto al dramma dell’ingovernabilità e delle derive populistiche e demagogiche.

La recente vicenda elettorale ha prodotto due modelli di società, quasi contrapposti, ma a pagare sono sempre le classi deboli. In questo scenario riprendere il filo dell’agire di Mario Pasi significa difendere la nostra Costituzione, le nostre libertà, l’antifascismo ed, in definitiva, la memoria viva di quei Resistenti che morirono nei campi dello sterminio e nelle prigioni dell’occupante nazifascista.

Questa è la narrazione della Resistenza e di uomini come Mario Pasi; uomini che decisero di assumersi responsabilità grandi, in condizioni di estremo pericolo; uomini che non si arresero dal destino ed alle volontà dei più, ma si batterono per affermare la forza di quei valori universali che pongono al centro di ogni azione politica l’uomo ed il suo riscatto sociale, individuale ed intellettuale.

Davanti ad alcuni fra i momenti più difficili della nostra storia recente, Mario Pasi – e con lui migliaia di altri in ogni contrada – seppero alzarsi in piedi e battersi, fino in fondo, per le loro idee, per i loro valori e per quel loro sogno di libertà e di progresso che è anche il nostro.