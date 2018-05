PRESIDENTE DORIGATTI * CORRIERE DEL TRENTINO: “ GRANDE PREOCCUPAZIONE E PIENA SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI OGGI IN DIFFICOLTÀ “

Voglio esprimere vicinanza, a nome di tutto il Consiglio provinciale, ai giornalisti e collaboratori del “Corriere del Trentino” e della gemella testata di Bolzano, coinvolti in un piano di ristrutturazione deciso dall’editore, che prevede forti tagli ai costi aziendali.

Purtroppo l’intero mondo dell’informazione – e in particolare le testate storiche e anche molte emittenti radiotelevisive – stanno attraversando tempi difficili, con un drastico calo dei fatturati aziendali, una riduzione costante del numero di copie vendute.

Si assiste così a un indebolimento complessivo della funzione preziosa che la stampa professionale svolge in una democrazia sana e matura. E che il tam-tam sui social network non potrà mai sostituire.

Anche il Trentino, da sempre ai vertici nazionali negli indici di lettura, non va esente da questo fenomeno e rischia la perdita di professionalità importanti, in un settore che è strategico anche per mantenere la nostra autonomia speciale a un livello alto di consapevolezza dei fenomeni sociali e di conoscenza di quanto accade.

Esprimiamo grande preoccupazione nonché piena solidarietà ai lavoratori oggi in difficoltà.

*

Bruno Dorigatti

Presidente Consiglio provinciale Trento