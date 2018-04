PREMIO ANNA MAGNANI * TRA I PRESENTI A CINECITTÀ: CARLO VERDONE, VALERIA SOLARINO, VINICIO MARCHIONI, BARBARA DE ROSSI E ALICE RACHELE ARLANCH

Si è tenuta a Roma, presso la Sala Fellini di Cinecittà Studios, la quinta edizione del Premio Anna Magnani, la più importante manifestazione internazionale dedicata alla memoria della grande attrice italiana, che ha visto la partecipazione e premiazione, con apericena finale, tra gli altri, di Carlo Verdone, Valeria Solarino – accompagnata da Giovanni Veronesi, Vinicio Marchioni – accompagnato dalla moglie Milena Mancini, dei Premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, di Barbara De Rossi e Francesco Branchetti, della conduttrice radiofonica Federica Gentile, dell’Orchestraccia, di Miss Italia 2017 – Alice Rachele Arlanch, della giornalista Elettra Ferraù e del costumista Silvio Laurenzi.

L’attore inglese Rupert Everett, premiato come miglior regista e attore internazionale, ha inviato un video di saluto a tutti i presenti che hanno affollato la sala Fellini.

Carlo Verdone, dichiarando la Magnani “la più grande attrice di cinema italiano, grande a teatro, con un’anima profondissima, un volto malinconico e drammatico, una faccia di Roma”, ha così ricordato il primo incontro con la diva: “sono sempre stato suo ammiratore e, nel 1965, in occasione dello sbarco a Roma dei Beatles, mio padre Mario ci portò al loro concerto, dove incontrai la Magnani con il figlio Luca. Lei si guardava intorno quasi inorridita dai ragazzi urlanti e io ho passato il concerto voltandomi di continuo verso di lei per vedere la sua reazione.

Anni dopo, la rividi al Centro Sperimentale e, pur avendo in mano lapis e foglietto bianco, non mi sono permesso di chiederle un autografo, aveva un viso che metteva soggezione”. Commentando il recente video in cui esultava per la Roma vincitrice sul Barcellona, Verdone ha dichiarato: “era un video che volevo inviare solo a mio figlio, hanno dovuto insistere per farmelo rendere pubblico e ho dovuto davvero interromperlo per andare a prendere una medicina, avevo il cuore a 110!!”.

Barbara De Rossi, ora in tour a teatro con Il bacio, ricorda che per la Magnani “non ci sono più aggettivi a disposizione, il suo era il racconto della terra e del sangue e di lei Eduardo disse che quando entrava in scena l’aria si fermava”. Il giornalista Giacomo Carioti ha quindi sottolineato come “il cinema sia uno dei pochi luoghi rimasti dove si senta parlare il vero romanesco e la Magnani incarnava profondamente lo spirito romanesco”.

Infine, la station manager di Radio Zeta, Federica Gentile, ha dichiarato: “Sono davvero contenta e orgogliosa di ricevere un riconoscimento così prestigioso, che sento di condividere con tutto il gruppo Rtl 102.5, intitolato a una donna e attrice straordinaria come Anna Magnani. Una donna che, proprio nella sua straordinarietà, esprimeva il massimo della ‘normalità’, della verità, della concretezza, dell’accettazione del sé. E sappiamo quanto ci sia bisogno di concretezza e accettazione, più che mai in questo periodo”.

I Premi consegnati:

Premio International a Rupert Everett per la regia e l’interpretazione in The happy prince

Premio International ai Premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo

Premio Miglior Attrice Valeria Solarino

Premio Miglior Attore Vinicio Marchioni

Premio alla Carriera a Carlo Verdone

Premio alla Carriera per le maestranze a Silvio Laurenzi

Premio per la Musica all’Orchestraccia

Premio Speciale Radio e Tv a Federica Gentile

Premio speciale Cinecittà Panalight a Daniele Savelli Tour Live Rino Gaetano

Premio speciale per il Teatro a Barbara De Rossi e Francesco Branchetti per lo spettacolo Il bacio

Premio speciale rivelazione per la fiction ad Alice Rachele Arlanch – Miss Italia 2017 – per il suo debutto in Don Matteo

Premio speciale per il Giornalismo a Elettra Ferraù

Durante la serata, condotta da Claudio Guerrini, proiezioni, testimonianze di artisti, registi, produttori e critici e le premiazioni finali. Il Premio Anna Magnani, ideato da Matteo Persica (autore del libro “Anna Magnani. Biografia di una donna”) e con la direzione artistica Francesca Piggianelli, presidente di Romarteventi e dello stesso Persica, è la celebrazione da parte del cinema italiano della grande attrice italiana, con una impareggiabile carriera teatrale e cinematografica nazionale e internazionale, culminata con il Premio Oscar vinto nel 1956 per l’interpretazione di Serafina Delle Rose nel film La Rosa Tatuata, di Daniel Mann.

Il Comitato d’Onore e la Giuria 2018 sono composti da: Adriano Pintaldi, Presidente Roma Film Festival;Franco Mariotti segretario generale SNGCI; Giancarlo Governi scrittore e autore tv; Marcello Foti, direttore generale del Centro Sperimentale di Cinematografia; Giorgio Ginori, direttore dell’Isola del Cinema; Carlotta Bolognini, scrittrice e sceneggiatrice; Saverio Vallone, direttore del Premio Raf Vallone;Luigi De Filippis, produttore della DreamWorldMovies; Giampietro Preziosa, produttore della Inthelfilm;Fabrizio Borni, Presidente ANPOE- Associazione Nazionale Produttori e Organizzatori di Eventi e Giacomo Carioti, direttore dell’Agenzia DiStampa. L’evento è realizzato in collaborazione con Luce Cinecittà, ilsupporto di Roma Lazio Film Commission, il patrocinio di Mibact – Direzione Generale Cinema, Regione Lazio, Centro Sperimentale di Cinematografia, Cinecittà Panalight e con il sostegno dell’Associazione Equilibra.

Tra i premiati delle scorse edizioni: Franca Valeri, Franco Zeffirelli, Alessandro Borghi, Lidia Vitale, Paola Cortellesi, Giovanna Ralli, Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Lina Sastri, Gianni Togni, Giulia Michelini, Giuliano Montaldo, Paola Turci, Anna Foglietta, Giancarlo Governi, Fioretta Mari, Antonio Giuliani.