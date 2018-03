POTERE AL POPOLO * INCONTRO A TRENTO CON CAROFALO E MENAPACE: SABATO 24 FEBBRAIO AL CENTRO CULTURALE S. CHIARA

Incontro con Viola Carofalo, portavoce nazionale di Potere al Popolo, e Lidia Menapace, candidata di Potere al Popolo, sabato 24 febbraio alle 20:30 al Centro Culturale S. Chiara.

Il dibattito verterà sull’interconnessione fra diritti, libertà e politica, in particolare per le donne e per le persone lgbtiq.

Le lotte ora non sono più isolate e settoriali: sono, e devono essere, trasversali. L’oppressione è fatta di sfruttamento, è fatta di discriminazione: perciò non si possono condurre queste lotte politiche separatamente.

Ecco perché nella parte dedicata ai temi Lgbtiq del nostro programma si va oltre la questione dei diritti civili e si sceglie di ribadire la connessione tra donne e persone Lgbtiq, ovvero tra soggetti che subiscono ruoli di genere disegnati da una società autoritaria, che si fonda sull’imposizione di stereotipi e sul principio di esclusione.

Lottare contro la discriminazione sessista e di genere significa innanzitutto contrastare tutte le forme di esclusione.

Sarà presente alla serata Sabina Guzzanti, che, da regista, documenterà momenti significativi e intervisterà candidate e candidati, ma anche attiviste, attivisti e simpatizzanti del movimento.

*

Antonia Roano