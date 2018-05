POSTE ITALIANE – PLAYOFF 2018 LEGA BASKET * I CAMPIONI DI BASKET IN VISITA ALL’UFFICIO POSTALE DI TRENTO CENTRO: VENERDÌ 18 MAGGIO

Poste Italiane apre le porte degli uffici postali ai campioni e ai tifosi della pallacanestro in occasione dei playoff di basket, di cui PosteMobile è Title Sponsor.

L’appuntamento per gli appassionati è in programma venerdì 18 maggio dalle ore 11 al corner PosteMobile dell’ufficio postale di Trento Centro in Piazza Vittoria, 20. I fan troveranno ad accoglierli Diego Flaccadori, guardia della Dolomiti Energia Trentino, che scatterà foto con i tifosi e firmerà autografi.

La collaborazione tra PosteMobile e Lega Basket Serie A nasce principalmente per la grande sintonia di valori che accomuna le due realtà, su tutti l’integrazione e l’attenzione al territorio. Aprire le porte degli uffici postali ai campioni del basket vuole avvicinare ancora di più questi due mondi.