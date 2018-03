POLIZIA STATO * VIABILITÀ ITALIA: RIMOSSE LE LIMITAZIONI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI LUNGO LA A1 TRA L’EMILIA ROMAGNA, LA TOSCANA, L’UMBRIA E IL LAZIO

Il maltempo in Francia sta imponendo la chiusura ai veicoli pesanti dell’accesso da Ventimiglia, che pertanto sono in attesa nel locale autoporto.

Le nevicate in corso sull’Adriatico impongono ancora la regolazione del traffico sull’A14 nelle Marche in direzione sud, e in Puglia in direzione nord.

Nevica anche in Abruzzo. Attiva la regolazione del transito dei veicoli pesanti in A24 e A25.

Continua a nevicare in Campania senza riflessi sulla circolazione.

In A2, Autostrada del mediterraneo, tra Sicignano e Sibari, nevicate in atto. E’ consentito il transito ai soli veicoli leggeri muniti di mezzi antisdrucciolevoli.

Sulla SS.3 bis Tiberina, nel tratto romagnolo, la circolazione è consentita solo ai veicoli leggeri muniti di mezzi antisdrucciolevoli.