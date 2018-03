POLIZIA STRADALE * MALTEMPO – NEVE: CONDIZIONI STRADE, METEO, VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE STRADALE, AGGIORNAMENTO ORE 18.00

La circolazione stradale in ambito autostradale è tornata regolare sin dalla tarda mattinata e sono state revocate tutte le ordinanze di divieto della circolazione emesse in queste ultime giornate con delle puntuali eccezioni in relazione alle condizioni della viabilità secondaria in alcune province.

Anche dal lato francese sono stati rimossi i divieti di circolazione per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate per i trafori del Frejus e del Monte Bianco, mentre la limitazione persiste sulla SS33 “del Sempione”, ma solo nel territorio svizzero.

Il fenomeno della pioggia congelantesi sta determinando la chiusura dell’intero tratto dell’autostrada A1 “Panoramica”

*

LE PREVISIONI METEO

Nella serata di oggi,venerdì 2 marzo,le nevicate, che hanno interessato le regioni settentrionali, si svolgeranno con un’intensità che gradualmente tenderà ad attenuarsi. Le temperature cominceranno a salire in maniera decisa anche sulle aree dell’Alto Adriatico trasformando la neve in pioggia, con possibilità del fenomeno della pioggia congelantesi sulle aree orientali dell’Emilia-Romagna. Al centro-sud le piogge saranno presenti sulle aree tirreniche, in attenuazione serale. Temperature in generale aumento.

Domani, sabato 3 marzo, le regioni centro-meridionali saranno interessate da un nuovo sistema frontale con precipitazioni, anche temporalesche, sulle aree tirreniche, specie nel corso del pomeriggio. Al nord, in un contesto di generale aumento termico, continueranno locali nevicate su Nord Ovest,settori occidentali di Lombardia ed Emilia-Romagna,e settori alpini orientali,ma con trasformazione delle precipitazioni in pioggia a partire dalle aree di pianura.

*

LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

Dalle 16.30 sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulle linee Genova – Savona, Genova – Torino, Genova – Milano e sulla Pontremoli – La Spezia.

La linea Cuneo – Limone è tornata operativa dalle 11.30.

A causa del gelicidio, sui cavi elettrici della linea di alimentazione dei treni si sono formati in maniera ricorrente manicotti di ghiaccio che hanno impedito, nonostante l’impegno di oltre 200 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici, la captazione dell’energia da parte dei treni.

Per la giornata di domani, compatibilmente con l’evolversi della situazione meteorologica, l’offerta di trasporto regionale sarà interamente garantita.

Il Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it e su Twitter l’account @FSnews_it.

*

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del Cis (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCis per iPhone, il canale Twitter del Cis), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione Vai (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in “Apple store” ed in “Google play”. Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio clienti per informazioni sull’intera rete Anas.

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o mediante l’applicazione Myway Truck.