POLIZIA STRADALE * MALTEMPO – NEVE: CONDIZIONI STRADE, METEO, VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE STRADALE, AGGIORNAMENTO ORE 10.00

Continua il monitoraggio delle condizioni meteo e della circolazione stradale sulla rete viaria principale da parte di Viabilità Italia.

Sta nevicando intensamente sulla A7 tra bivio Diramazione Predosa-Bettole e bivio A12. nonchè in A26 dei Trafori tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e Bivio Diramazione Predosa-Bettole.

Sono in atto deboli nevicate sulle seguenti autostrade:

– A26 dei Trafori tra Diramazione Predosa-Bettole e Bivio A21 Torino-Brescia

– A10 Genova-Savona tra Genova Prà e Savona.

– A9 Lainate-Chiasso tra bivio A36 Pedemontana e Chiasso

Il fenomeno della pioggia congelantesi sta interessando molta parte dell’Emilia Romagna ed in particolare sulle seguenti autostrade:

– A1 Milano-Napoli tra Piacenza e Sasso Marconi

– A1 Direttissima l’intero tratto

– A14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Cattolica

– A14 Diramazione di Ravenna l’intero tratto

– Raccordo di Bologna Casalecchio l’intero tratto

– A13 Bologna-Padova tra bivio A14 e Ferrara Sud

– A21 Piacenza Brescia l’intero tratto

– A22 Brennero-Modena, tra Carpi e Campo Galliano.

La presenza del ghiaccio e la prosecuzione delle precipitazioni hanno imposto la chiusura a tutti i veicoli dei seguenti tratti autostradali:

– A1 Milano-Napoli tra Milano sud e Sasso Marconi in entrambe le direzioni

– A14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Cattolica in entrambe le direzioni

– A 14 Diramazione di Ravenna intero tratto

– Raccordo di Bologna Casalecchio l’intero tratto

– A13 Bologna-Padova tra bivio A14 e Ferrara Sud

– A21 Piacenza Brescia l’intero tratto.

Il traffico proveniente da nord, sulla A22 Brennero-Modena, viene deviato sulla A4, il traffico in circolazione sulla A4 non può proseguire verso sud né sulla A13, né sulla A22, né sulla A21. Attualmente, chi è interessato a raggiungere le regioni centro meridionali deve percorrere la A4 fino a Torino per immettersi sulla A6 Torino Savona e utilizzare la rete autostradale ligure e toscana per evitare i tratti ghiacciati.

Sulla viabilità gestita da Anas SpA, permane il blocco sull’Aurelia, in Liguria, per un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata al Km 460. È stata riaperta la E45 dove è attivo il filtraggio dei mezzi pesanti nel tratto tra San Giustino e Cesena; vengono fatti muovere i veicoli pesanti che erano rimasti bloccati nel corso della notte.

*

LE PREVISIONI METEO

Nella giornata di oggi,venerdì 2 marzo,le nevicate continueranno ad interessare le regioni settentrionali, ma con intensità che gradualmente tenderà ad attenuarsi. Le temperature cominceranno a salire in maniera decisa anche sulle aree dell’Alto Adriatico trasformando la neve in pioggia, con possibilità del fenomeno della pioggia congelantesi sulle aree orientali dell’Emilia-Romagna. Al centro-sud le piogge saranno presenti sulle aree tirreniche, in attenuazione serale. Temperature in generale aumento.

Domani, sabato 3 marzo, le regioni centro-meridionali saranno interessate da un nuovo sistema frontale con precipitazioni, anche temporalesche, sulle aree tirreniche,specie nel corso del pomeriggio. Al nord in un contesto di generale aumento termico, continueranno locali nevicate su Nord Ovest,settori occidentali di Lombardia ed Emilia-Romagna,e settori alpini orientali,ma con trasformazione delle precipitazioni in pioggia a partire dalle aree di pianura.

*

LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

Circolazione sospesa sulle linee Genova – Milano, Genova – Torino, Genova – Savona e Parma – La Spezia a causa del gelicidio che ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni.

In Emilia Romagna e in Veneto, dove era prevista per oggi un’offerta dell’80%, i treni stanno viaggiando anche in percentuali maggiori.

Sulla restante rete regionale la circolazione procede con regolarità.

Garantito il 100% dell’offerta dei treni ad alta velocità.

Il Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it e su Twitter l’account @FSnews_it

*

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del Cis (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCis per iPhone, il canale Twitter del Cis), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione Vai (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in “Apple store” ed in “Google play”. Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio clienti per informazioni sull’intera rete Anas.

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o mediante l’applicazione Myway Truck.