POLIZIA STRADALE * DOMENICA 28 LUGLIO 2019: « AGGIORNAMENTO CONDIZIONI TRAFFICO E VIABILITÀ, PREVISIONI METEO E CONSIGLI AGLI AUTOMOBILISTI »

Permane dalle ore 8 e fino alle ore 22 di oggi il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Attualmente non vi sono disagi per la circolazione sulla rete autostradale nazionale in Concessione.

Con riferimento alla viabilità autostradale e statale in gestione diretta di ANAS, si segnala: Liguria: SS1 Aurelia chiusa all’altezza di Arenzano a scopo precauzionale per allerta meteo SS 2 bis Cassia Veientana chiusa al km 1.00 in direzione Roma per allagamento con deviazioni allo svincolo Ospedale S. Andrea

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Una perturbazione di origine atlantica sta interessando il nostro Paese, portando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, sulle regioni settentrionali e centrali, con temporali diffusi ed intensi, associati ad una generale intensificazione della ventilazione, con una marcata diminuzione delle temperature. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende ed integra quello diramato nella giornata di ieri, che prevede dalla sera di sabato 27 luglio, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Lazio e Umbria, in estensione alla Campania. Mentre dalla tarda mattinata di domenica 28, sono attesi venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia settentrionale, con raffiche di burrasca forte sull’isola e sui crinali appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Si invitano i conducenti a partire solo dopo aver controllato l’efficienza del veicolo nonché i documenti di guida e le notizie sul traffico dell’itinerario prescelto.

Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida.

