POLIZIA DI STATO * INFORMAZIONI SUL TRAFFICO – 1º MARZO: NEVICA INTENSAMENTE SULLA A1 PANORAMICA, TRA FIRENZE E BOLOGNA (PDF)

Nevica intensamente sulla A1 Panoramica, tra Firenze e Bologna. Nevica debolmente in numerosi tratti autostradali del centro-nord. In particolare:

– A1 Milano-Napoli tra Lodi e bivio Variante e tra Aglio e Fabro – A1 Direttissima

– A5 Aosta-Monte Bianco su tutto il tratto

– A8 Milano-Varese tra il bivio per la A9 e Varese

– A9 Lainate-Chiasso tutto il tratto

– A13 Bologna-Padova tutto il tratto

– Diramazione per Ferrara

– A14 Bologna-Taranto tra Bologna e Ancona Sud

– Raccordo Bologna Casalecchio

– Tangenziale di Bologna

– Diramazione per Ravenna

– A11 Firenze-Pisa nord tra Altopascio e la Strada statale 1 Aurelia

– A12 Collesalvetti-Rosignano

– A22 Brennero-Modena tra Rovereto Nord ed il bivio per la A1 Milano-Napoli. – A24 Roma-Teramo tra Valle del Salto e Assergi.

Sulla A1 Milano-Napoli, per il fenomeno della pioggia gelata, è stato chiuso il tratto tra Arezzo e Chiusi, in entrambe le direzioni.

