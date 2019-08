Polizia di Stato – Viabilità Italia * monitoraggio AUTOSTRADALE 3 agosto 2019 ore 11.50: « A22, traffico rallentato con code tra Verona Nord e Trento Nord in direzione Brennero »

Del 3 agosto 2019 ore 11.50. Continua il monitoraggio del traffico da parte di Viabilità Italia.

Traffico molto intenso su tutta la rete autostradale soprattutto nelle direttrici nord-sud e ovest-est. Numerose le code per i volumi di traffico ancora in aumento, anche sulle strade statali nei pressi dei confini e delle località di villeggiatura lungo le coste.

E’ in vigore dalle ore 8 fino alle ore 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti per riprendere domenica 4 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l’inizio o il termine del divieto.

*

SITUAZIONE DELLA RETE AUTOSTRADALE

Ecco le attuali situazioni critiche che determinano code:

– A4: code di 2 km barriera Milano est in direzione di Brescia;

– A9: 1 km coda alla barriera di Como-Grandate e 2 km in uscita a Brogeda verso la Svizzera;

– A22: traffico rallentato con code tra Verona Nord e Trento Nord in direzione Brennero;

– A4: tra nodo A4/A8 e Cormano traffico bloccato per veicolo in fiamme che ha determinato già 3 km di coda; 2 km di coda alla Barriera di Lisert;

– A10: code a tratti tra Varazze e Spotorno verso Ventimiglia;

– A7: code a tratti verso Genova nel tratto ligure

– A10: 1 km di coda alla barriera di Ventimiglia in direzione Genova;

– A12: 6 km di coda tra Sarzana e allacciamento A15 per incidente in direzione di Genova;

– A1: code a tratti tra Modena e Bologna direzione Sud; 5 km di coda tra Valdichiana e Fabro per incidente risolto; tra nodo A1/A24 e Valmontone code a tratti per il traffico intenso in direzione sud;

– A14: code a tratti tra Bologna e Imola in direzione sud per il traffico intenso; 2 km di coda tra Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio per traffico intenso;

– A15: 4 km di coda in direzione sud con interconnessione con l’A12;

– A24: 1 km di coda al km. 80 (tra Valle del Salto e Tornimparte direzione Teramo) per traffico intenso in prossimità di un cantiere;

– A2: traffico molto intenso nel tratto salernitano, tempi di attesa regolari agli imbarchi a Villa San Giovanni.

Al traforo del Monte Bianco 75 minuti di attesa sul piazzale francese in direzione di Courmayeur; sul piazzale italiano in direzione Francia 15 minuti di attesa.

SITUAZIONE STRADE STATALI

– SS36 dello Spluga: code in prossimità del confine con la Svizzera per traffico intenso

– SS47 della Valsugana: rallentamenti per traffico intenso direzione Trento

– SS51 Alemagna: rallentamenti con traffico intenso dall’allacciamento con la A27 in direzione Nord.

Si segnala la possibilità che si registrino rallentamenti alle stazioni autostradali a causa di uno sciopero nazionale del personale di esazione, che interesserà il fine settimana a partire da domenica 4 agosto – dalle ore 10 alle ore 14 – per proseguire tra domenica 4 agosto e lunedì 5 agosto tra le ore 18 e le ore 02. Nelle stazioni interessate dallo sciopero il personale ivi presente opererà per prevenire accodamenti o disagi.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Tempo prevalentemente stabile e soleggiato su gran parte del Paese, con temperature, ancora elevate o molto elevate al Sud e sulla Sardegna.

Per oggi, Sabato 3 agosto: residua instabilità atmosferica interesserà i settori di Nord-est e le regioni centrali adriatiche, con isolati rovesci o brevi temporali a prevalente sviluppo diurno, specie a ridosso dei rilievi. Tempo stabile e soleggiato sul resto del Paese.

Per domani, Domenica 4 agosto: tempo generalmente stabile e soleggiato su tutto il Paese, con sviluppo di isolate nubi cumuliformi nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, con associati possibili rovesci o brevi temporali.

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

Si invitano i conducenti a partire solo dopo aver controllato l’efficienza del veicolo nonché i documenti di guida e le notizie sul traffico dell’itinerario prescelto.

Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida; mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede; moderare la velocità; allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori e assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida.

Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. pagina 640 e seg;.

Ulteriori notizie sullo stato del traffico nella rete stradale di competenza Anas sono disponibili sul sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/it/piani-interventi) e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2019. Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali: VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai; numero unico 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità oppure, digitando il tasto cinque, per avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete durante il fine settimana.

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione sono disponibili sui siti internet delle singole Società Concessionarie e, per numeri e contatti utili, sul sito www.aiscat.it/estate2019.htm.

Per coloro che sono diretti verso le località balneari della Croazia: è necessario portare al seguito i documenti validi per l’espatrio (anche dei minori) e per circolare in Slovenia lungo le autostrade e le strade extraurbane principali tutti i veicoli (auto e motoveicoli), con peso complessivo non superiore a 3,5 t, devono obbligatoriamente essere provvisti di un contrassegno prepagato (c.d. «vignetta») da apporre sul veicolo. A causa di questa previsione, in prossimità del confine italo-sloveno si potrebbero creare lunghe code di turisti diretti agli esercizi pubblici dove è possibile il loro reperimento. Al fine di non arrecare quindi ulteriori turbative al traffico ed in considerazione del fatto che il prezzo è invariato ovunque il contrassegno venga acquistato, sarebbe utile e prezioso che le vignette venissero acquistate con anticipo nei diversi punti vendita dislocati nelle Aree di servizio ubicate lungo la rete autostradale che adduce a Trieste. E’ fortemente sconsigliato attendere di arrivare all’ultima area di servizio in territorio italiano (Duino Sud) per acquistare il contrassegno, dove si rischia di contribuire ad un sovraffollamento con conseguenti gravi rischi per la sicurezza. Per rendere, peraltro, questa area di servizio più fruibile ai veicoli turistici, è stato imposto il divieto di sosta e fermata ai veicoli e ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva superiore a 7,5 t dalle ore 14,00 del 26/07/2019 alle ore 22,00 del 27/07/2019. Tale divieto di sosta interessa anche l’area di servizio Calstorta Sud (TV) sita lungo la A4 nel tratto compreso tra Venezia e Portogruaro (VE). In alternativa al tracciato autostradale, è possibile raggiungere le località della costa croata percorrendo la strada E61/7 slovena senza, pertanto, dover pagare la «vignetta».

Per altre e più dettagliate informazioni si rimanda al Piano Esodo Estivo di Viabilità Italia.