POLIZIA DI STATO * SICUREZZA STRADALE: ” RINGRAZIAMO AUTOSTRADE PER L’ITALIA PER LA DECISIONE DI NON RIMUOVERE IL TUTOR “

La Polizia di Stato è grata ad Autostrade per l’Italia per la decisione di non rimuovere il Tutor dalla rete autostradale in concessione, a seguito della sentenza odierna della Corte di Appello di Roma. È la concreta testimonianza di quanto la sicurezza stradale e la riduzione delle vittime per incidente stia a cuore alla Concessionaria autostradale.

Il Tutor, infatti, rappresenta uno dei migliori strumenti per garantire la sicurezza stradale e l’incolumità dei conducenti. Il sistema è particolarmente efficace nel modificare i comportamenti di guida scorretti perché sanziona la violazione del superamento della velocità media e non di quella istantanea e, quindi, non punisce occasionali eccessi del limite di velocità.

È per questi motivi che ringraziamo ancora la società per la scelta di procedere al pagamento della penale, pur di mantenere in “vita” il Tutor, proseguendo nell´opera di riduzione delle vittime in autostrada, in attesa dell´istallazione del nuovo sistema.