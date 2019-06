POLIZIA DI STATO – ROMA * ISTIGAZIONE A DELINQUERE CON FINALITÀ DI TERRORISMO: « PRIMA ESTRADIZIONE DI UN 27ENNE CITTADINO KOSOVARO »

E’ atterrato a Ciampino, con volo dell’Aeronautica Militare,G.D. 27 anni, cittadino kosovaro, ricercato in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Brescia per il reato di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo.

A seguito della diffusione delle ricerche in campo internazionale, da parte del Ministero della Giustizia, veniva avviata da parte del Servizio di Cooperazione Internazionale (SCIP) un’attenta attività informativa, di concerto con le autorità del Kosovo, attraverso la quale si giungeva alla localizzazione del ricercato.

E’ il primo caso di concessione da parte del governo del Kosovo affinché un proprio cittadino venga estradato verso l’Europa.

Con lo stesso volo sono stati estradati anche due cittadini albanesi.

In particolare B.I., 28 anni, è stato rintracciato dalla polizia albanese in stretta collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale (SCIP), nella cittadina di Elbasan. Lo stesso si era reso irreperibile dopo essere stato colpito da ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Milano per il reato di partecipazione alla associazione terroristica sovranazionale “Stato Islamico”.

Responsabile di traffico illecito di sostanze stupefacenti, è invece il terzo estradato K.A., 29 anni, destinatario di ordinanza emessa dal Gip presso il tribunale di Pescara.