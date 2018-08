POLIZIA DI STATO – PORDENONE * PROSTITUZIONE ‘ INDOOR ‘: ” 7 LE MISURE CAUTELARI, SEQUESTRATE 4 CASE DI APPUNTAMENTO TRA PORDENONE, UDINE E TRIESTE “

La Polizia di Stato di Pordenone ha disarticolato un sodalizio criminale thailandese operante nel nord Italia specializzato nella prostituzione “indoor”:

I poliziotti hanno eseguito 7 misure cautelari, sequestrando 4 case di appuntamento tra Pordenone, Udine e Trieste, accertando un volume d’affari da centinaia di migliaia di euro.

Gli indagati, a vario titolo, reclutavano in Thailandia le giovani da avviare alla prostituzione “indoor”, procurando alle stesse la documentazione ed i biglietti aerei per farle giungere in Europa con un visto turistico rilasciato dalle autorità thailandesi e talvolta da quelle cambogiane.

Una volta giunte in Europa, l’organizzazione prendeva in carico le ragazze, alcune delle quali giunte dalla Thailandia rispettivamente in Finlandia, Spagna e Svizzera, accompagnandole e suddividendole negli appartamenti del Friuli Venezia Giulia.

L’attivita’ illecita veniva publicizzata attraverso siti internet specializzati a “luci rosse”.