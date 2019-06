POLIZIA DI STATO NOVARA * FURTI AD AUTOTRASPORTATORI IN SOSTA NOTTURNA: « ARRESTATE 10 PERSONE E DENUNCIATE 6 »

La Polizia di Stato arresta 10 persone e ne denuncia 6. La Polizia di Stato di Novara ha sgominato una banda dedita ai furti ai danni degli autotrasportatori in sosta notturna lungo le principali arterie dell’hinterland milanese e dell’Autostrada A4 Torino – Milano.

L’indagine aveva preso il via ad agosto del 2018, in seguito alla denuncia di furto presentata da un autotrasportatore agli uomini della Sottosezione Autostradale di Novara Est, che fermatosi in tarda serata per riposare nella cabina del mezzo pesante, era stato derubato del carico trasportato consistente in capi di abbigliamento, del valore di circa € 70.000.

10 le persone arrestate e 6 le denunciate, tutte originarie dell’Est Europa.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 12 in Questura.