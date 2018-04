POLIZIA DI STATO * ITALIA – FRANCIA: PATTUGLIAMENTI CONGIUNTI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SOTTO L’EGIDA SCIP

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza rinsalda e rafforza la cooperazione con le forze di polizia europee, e già per le festività pasquali appena trascorse e sino al 27 aprile p.v., collabora con la polizia Francese in quel di Parigi in servizi di pattugliamento congiunto finalizzati al controllo del territorio, ordine pubblico e contrasto alla criminalità diffusa.

Sotto il coordinamento dello Scip – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, un Ispettore ed un Assistente Capo della Polizia di Stato, esperti di ordine pubblico e sicurezza trasfrontaliera, sono impegnati in servizi congiunti con la Gendarmeria francese.

In particolare i poliziotti italiani, riconoscibili dalle divise di ordinanza, sono presenti a Parigi in quei luoghi caratterizzati da una maggiore affluenza di turisti italiani per offrire loro un ausilio, snellire e facilitare i contatti con le autorità locali.

La formula delle pattuglie congiunte che lo Scip predispone e coordina per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza rappresenta un punto focale della collaborazione internazionale tra law enforcement ed un’ottima soluzione operativa per affrontare le criticità del sistema sicurezza.