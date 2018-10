Polizia di Stato – Forlì * furti di accumulatori di energia elettrica: 4 misure cautelari per associazione a delinquere ricettazione e riciclaggio

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La Polizia di Stato di Forlì ha eseguito 14 misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati, per ricettazione e per riciclaggio.

La Polizia di Stato di Forlì ha eseguito 14 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti ad un’organizzazione criminale dedita alla commissione di numerosissimi furti di accumulatori di energia elettrica, presenti all’interno dei ripetitori di segnale per la telefonia delle principali società di telecomunicazione, dislocati nel centro nord Italia.

Tali ripetitori, successivamente, venivano acquistati da ricettatori burkinabè e italiani, operanti in varie città italiane, ed, infine, venduti all’estero.

Le indagini, disposte dalla Procura di Forlì e condotte congiuntamente dal Servizio Centrale Operativo, Servizio Polizia Stradale, Squadra Mobile, Sezione Polizia Stradale di Forlì e Commissariato di Ps di Cesena, hanno consentito di identificare non solo i membri dell’associazione a delinquere e gli autori dei furti, ma anche i ricettatori e le società compiacenti che, mediante operazioni di riciclaggio volte ad occultare la provenienza delittuosa degli accumulatori, li reinserivano nel mercato.

Ulteriori dettagli verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso la Questura di Forlì.