POLIZIA DI STATO * COMPRAVENDITA ARMI E MUNIZIONI: « RIMPATRIATO DALLA LIBIA FRANCO GIORGI »

Personale della Polizia di Stato ha rimpatriato dalla Libia di Franco Giorgi, 75 anni, ricercato in Italia perché colpito da un provvedimento restrittivo emesso nel 2016 dal G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno, per reati in materia di armi.

In particolare, il Giorgi avrebbe svolto un ruolo centrale nell´intermediazione per la compravendita di ingenti quantitativi di armi e munizioni, da far pervenire in Libia da altri paesi europei, e di materiali di armamento destinati alla Corea del Nord, all´Iraq, a Dubai ed al Libano. Per l´attività di intermediazione, svolta senza autorizzazione, l´uomo si sarebbe avvalso di specifici contatti, partecipazioni e rapporti diretti con società impegnate nella fabbricazione ed esportazione di armi.

Giorgi era detenuto in Libia dal 2015 per reati analoghi ma, ritenuto non colpevole, è stato espulso dal territorio libico e, attraverso l´intermediazione dell´Ambasciata italiana a Tripoli, è stato affidato ad operatori del Servizio Centrale Operativo e del Servizio Immigrazione che lo stanno conducendo in Italia, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

All´arrivo all´aeroporto di Ciampino, presso gli uffici della Polizia di Frontiera, si è eseguito il provvedimento del Giudice italiano, a cui hanno partecipato militari dell´Arma dei Carabinieri che avevano svolto le indagini.