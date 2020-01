POLIZIA DI STATO – CARABINIERI – GDF *FOGGIA: « PERQUISIZIONI E CONTROLLI “A TAPPETO” IN PIù AREE SENSIBILI DEL CAPOLUOGO ALLA RICERCA DI ARMI, DROGA ED EVENTUALI CATTURANDI »

Dalla nottata è in corso una maxi operazione di Polizia Giudiziaria da parte delle Forze dell’Ordine nel “cuore” della città di Foggia. Centinaia di agenti della Polizia di Stato e di militari dei Comandi Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, in contemporanea, stanno eseguendo decine e decine di perquisizioni e controlli “a tappeto” in più aree sensibili del capoluogo alla ricerca di armi, droga ed eventuali catturandi.

Si tratta di una immediata risposta – in termini di legalità e di controllo del territorio – da parte di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza dopo i gravi episodi delittuosi che, nei giorni scorsi, hanno colpito la città di Foggia.

Coinvolti diversi Uffici e Reparti Speciali delle tre Forze di Polizia (Questura di Foggia, Servizio Centrale Operativo, Reparto Prevenzione Crimine, Carabinieri “Cacciatori di Puglia”, “G.I.C.O.”, “Baschi Verdi”, 11 Rgt “Carabinieri Puglia”, Cinofili, Elicotteristi).