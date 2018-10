POLIZIA DI STATO * ALLUVIONE CAGLIARI: ” L’INVIO TEMPESTIVO DI UNA VOLANTE È RIUSCITA A PORTARE IN TEMPO AL POLICLINICO UNA PARTORIENTE ” (AUDIO E VIDEO)

Audio richiesta aiuto e immagini dell’elicottero della Polizia dell’alluvione a Cagliari. L’audio della telefonata giunta in Sala Operativa della Polizia di Stato di Cagliari, nella quale un uomo chiede aiuto poiché sua moglie stava per partorire e non riuscivano a raggiungere l’ospedale, a causa dell’impraticabilità delle strade.

L’invio tempestivo di una volante, corsa in aiuto, è riuscita a portare la signora in tempo al Policlinico.