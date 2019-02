PENSIONATI FNP CISL – TRENTINo * welfare « SIAMO PREOCCUPATI PER la presa di posizione della Giunta provinciale rispetto “Spazio argento” »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





I pensionati della Fnp Cisl vogliono esprimere la loro preoccupazione sulla presa di posizione della Giunta provinciale rispetto allo Spazio argento. Ma prima di tutto… che cos’è lo Spazio argento? Con la Legge provinciale 14/2017 è stato istituito all’interno della riforma del nuovo welfare anziani una sorta di “Agenzia per gli anziani” denominata appunto Spazio argento che deve occuparsi di tutte le esigenze degli anziani convergendo così le richieste su questo unico soggetto.

Luogo dove a partire dal 2019 doveva esserci ascolto, informazione, orientamento, presa in carico e monitoraggio per favorire la qualità della vita dell’anziano e della sua famiglia coordinando l’insieme dei servizi offerti dai territori: parliamo di Azienda provinciale dei servizi sanitari (Apsp), Upipa, Consolida, Comunità di valle e Aziende pubbliche per i servizi alla persona Apsp (che gestiscono le residenze sanitarie per gli anziani).

La Giunta precedente aveva già stanziato più di 2 milioni di euro, invece l’attuale Giunta con una delibera, a dicembre 2018, ha rinviato prima al 2020 e poi con un nuovo provvedimento addirittura a data da destinarsi l’avvio di questa innovazione.

I pensionati della Fnp Cisl vogliono ricordare che a partire dal 2017 avevano portato il loro contributo partecipando ai tavoli tecnici e condiviso i percorso per la stesura della legge e dei regolamenti che l’avrebbero fatta partire nel 2019, approvando il raggiungimento del traguardo di un qualcosa di unico in cui il cittadino bisognoso di cure e assistenza assieme al suo contorno familiare potevano trovare aiuto nella pesantezza della burocrazia e dove i percorsi per usufruire dei servizi esistenti a cui i cittadini hanno diritto venivano semplificati.

Innovativo era anche il progetto si costruiva per l’assistenza del non autosufficiente in attesa dell’ingresso in Rsa e/o nel caso la persona fosse ricoverata in ospedale un’attenzione particolare per favorire la continuità ospedale territorio.

Quest’ultimo punto molto sentito dalle famiglie poiché spesso non esistono aiuti immediati al momento delle dimissioni della persona cara dalla struttura ospedaliera.

I pensionati della Fnp Cisl chiedono con forza che la giunta non accantoni questo strumento che porterà aiuto non solo ai cittadini anziani e alle famiglie ma un vantaggio all’intera comunità trentina.

È una riforma “filosofico-organizzativa” poiché prima di tutto guarda alla nostra provincia in una prospettiva futura, una provincia che ha una popolazione particolarmente longeva rispetto al resto d’Italia, una popolazione che si vuol far invecchiare nella maniera più attiva possibile grazie anche ad associazioni, circoli, parrocchie, cittadini coinvolti anch’essi in questo progetto tinto di argento.

*

Tamara Lambiase

Segretario generale Pensionati Fnp Cisl del Trentino