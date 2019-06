PD TRENTINO * NUOVA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: « NOMINATI VERA ROSSI AGLI ENTI LOCALI E SACHA DE CARLI AI CIRCOLI »

Nominata la nuova segreteria organizzativa del Partito Democratico del Trentino. Qualche mese è passato dall’elezione di Lucia Maestri quale nuova segretaria del Partito Democratico del Trentino. Mesi intensi di campagna elettorale, mesi di gazebo e di chilometri in macchina, tra i trentini, per provare a raccontare loro che un’alternativa a questi disastrosi governi provinciale e nazionale esiste. Il 26 maggio abbiamo ottenuto un risultato abbastanza positivo, nonostante non si siano vinti i collegi. Una base di partenza incoraggiante, che ci impone di dispiegare il massimo impegno ed esercitare la massima responsabilità nei prossimi cruciali mesi, in vista della campagna elettorale per le elezioni comunali del 2020.

Ora è tempo di dare al Partito Democratico del Trentino una struttura organizzativa, che ci permetta di lavorare in modo più coordinato e efficace, e partecipato. Nel corso dell’ultimo coordinamento provinciale, tenutosi a Nomi presso la Festa dell’Unità venerdì 7 giugno, sono stati presentati nomi delle persone che comporranno la segreteria organizzativa. A ciascuno di loro è stata affidata una delega: Enti locali, Circoli, Comunicazione, Organizzazione, Formazione, Coordinamento commissioni di lavoro e Rapporti con il coordinamento.

La Segretaria, Lucia Maestri, ha ritenuto opportuno affidare alcune delle deleghe sopra indicate a membri del coordinamento provinciale in modo tale da garantire sempre una solida saldatura tra l’azione della segreteria, di nomina fiduciaria della Segretaria, e il coordinamento provinciale. I due organi devono procedere e operare di pari passo in modo tale da tenere sempre aggiornato il partito e i suoi diversi rappresentanti rispetto alle decisioni assunte in segreteria e viceversa.

Le sfide, difficili ma entusiasmanti, che ci attendono richiedono, da subito, il massimo grado di coinvolgimento e la massima collaborazione da parte di tutte/i. E’ e sarà, per altro, il coinvolgimento, già vissuto nella recente campagna elettorale, la modalità di fondo del nostro lavoro.

Di seguito i nomi delle persone indicate:

Enti locali: Vera Rossi (coordinamento provinciale)

Circoli: Sacha De Carli (coordinamento provinciale)

Organizzazione: Roberto Menegaldo, Cristina Casagrande e Davide Tabarelli

Formazione: Pasquale Mormile

Coordinamento commissioni di lavoro: Chiara Rossi

Comunicazione: Cristina Frassoni (coordinamento provinciale) e Giulio Piffer.

Rapporti con il coordinamento: Alessandro Fedrigotti.

Partito Democratico del Trentino