PD NAZIONALE – FASSINO * ELEZIONI: “FIRME PER +EUROPA IMPEGNO DI TUTTO CENTROSINISTRA”

Dichiarazione di Piero Fassino del Partito Democratico

“Garantire che la lista +Europa possa essere presente alle prossime elezioni è una responsabilità che tutta la coalizione di centrosinistra deve sentire come propria.

Per essere più espliciti, non si tratta di ‘dare una mano’ ai Radicali, ma di considerare la raccolta delle firme per la lista +Europa un impegno assunto direttamente e in prima persona da tutta la coalizione. Ed è questa la migliore garanzia per Emma Bonino che +Europa sarà presente alle elezioni con il suo simbolo e i suoi candidati”.

Lo ha dichiarato Piero Fassino, che prosegue nella tessitura della coalizione di centrosinistra.