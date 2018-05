PD DEL TRENTINO * #IOSTOCONMATTARELLA: A TRENTO MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETÀ PER IL CAPO DELLO STATO, MERCOLEDI 30/5 ORE 18.00, COMMISSARIATO DEL GOVERNO – CORSO III NOVEMBRE

È in atto un grave attacco alle Istituzioni e in particolare alla persona del Presidente della Repubblica e dunque allo Stato che Lui rappresenta e alla stessa Unità Nazionale.

Sono state pronunciate, da parte di esponenti politici di partiti nazionali, parole irresponsabili, che minano la fiducia dei cittadini nella più alta carica del nostro Paese e alimentano odio e divisione.

Rifiutiamo con forza e decisione l’idea che si possa trascinare il Presidente della Repubblica in questa disputa, che tace gli obiettivi reali della propria azione politica e addossa sulle Istituzioni la responsabilità del proprio fallimento.

Come cittadini vogliamo dire con forza che non ci stiamo! Giù le mani dal Presidente della Repubblica, che non è parte, ma rappresenta tutti! Siamo popolo che crede e difende le istituzioni democratiche!

Stiamo con il Presidente Mattarella!

Per questo vogliamo manifestare la nostra solidarietà al Presidente della Repubblica.

#IOSTOCONMATTARELLA / MERCOLEDI 30 MAGGIO 2018 – ORE 18.00 / TRENTO – COMMISSARIATO DEL GOVERNO – CORSO TRE NOVEMBRE 11

*

ADESIONI ATTUALMENTE PERVENUTE:

Acli, Anpi, Arci, CGIL del Trentino, Cisl del Trentino, Uil del Trentino, ConSolida, Associazione Demo, Associazione Domani, Cooperativa Gruppo 78, Giovani Democratici, Partito Autonomista Trentino Tirolese – Patt, Partito Democratico del Trentino, Associazione Rosa Bianca, Socialisti del Trentino, Unione per il Trentino – Upt, Verdi del Trentino.