PATTINI * SICUREZZA CITTÀ TRENTO: ” CI ASPETTIAMO CHE IN TEMPI BREVI SIA REALIZZATO IL PRESIDIO INTERFORZE PERMANENTE IN PIAZZA DANTE “

Oggi si chiudono a Trento le domande per il bando assunzione di 14 vigili per la squadra antidegrado – sicurezza finanziato dalla giunta provinciale guidata dal Presidente Ugo Rossi.

Siamo molto soddisfatti in quanto la mozione del gruppo consiliare del Patt ha accelerato l’iter procedurale.

Ora ci aspettiamo che anche in tempi brevi sia realizzato il presidio interforze permanente in piazza Dante, finanziato dal Presidente Ugo Rossi e dalla giunta provinciale con 250.000 euro e inserito a bilancio comunale nel mese di luglio.

*

Alberto Pattini

Capogruppo Patt in Consiglio comunale