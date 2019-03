PATTINI (PATT) * RIEMPIMENTO DISCARICA DI SARDAGNA: « CHIEDIAMO ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ATTIVARSI PER SALVAGUARDARE LA POPOLAZIONE »

No discarica, si collegamento strutturale veloce. È di poche ore fa la notizia della riattivazione della procedura per il riempimento della discarica di Sardagna, che dovrebbe avvenire a mezzo teleferica nella contrarietà totale della popolazione e dei suoi rappresentanti istituzionali che non vogliono altri rifiuti sul proprio territorio dopo anni di conferimenti e vicende giudiziarie (centinaia di firme raccolte).

La teleferica, inoltre, andrebbe ad incrociare il possibile tracciato di collegamento con Vason, rendendo difficilissima la realizzazione dell’impianto.

Chiediamo quindi all’amministrazione provinciale di attivarsi per salvaguardare la popolazione e di tenere in considerazione che il Consiglio comunale di Trento ha deliberato in data 13 marzo 2019 di inserire nel Prg un collegamento strutturale veloce nella stessa zona.

Il capogruppo Patt Alberto Pattini