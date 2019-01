Pattini (Patt) * nuovo canile Trento: « s’intende migliorare la protezione dai raggi solari dei box all’aperto, realizzando la copertura delle grate ? »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Abbiamo appreso che a breve verrà aperto il primo lotto del nuovo canile a Trento in località Centa della Vela, dopo 20 anni di attesa. Una grande “casa” per sessanta animali con reparto notte e giorno, costata un milione di euro ma sicuramente si poteva fare meglio per il comfort degli ospiti.

È iniziato la settimana scorso il trasloco dei mobili e dell’attrezzatura che andrà ad arredare gli uffici e gli ambulatori della struttura in località Centa. Saranno 48 i box coperti, divisi in zona giorno e notte.

Su questa struttura ci sono alcune perplessità in merito al confort.

Si chiede al sindaco se

1) Se s”intende migliorare la protezione dai raggi solari dei box all’aperto, realizzando la copertura delle grate

con materiale adeguato ed isolante oggi non previsto.

2) Se s’intende piantare alberi ad alto fusto nella zona di giorno esterna sempre nell’ottica di aumentare durante il periodo estivo il confort dei cani.

Alberto Pattini capogruppo Patt in Consiglio comunale a Trento