PATT * ZAGABRIA – CONGRESSO PPE: PANIZZA, « RIVENDICATE LE RAGIONI DEI PICCOLI TERRITORI DI MONTAGNA E LA VALIDITà DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI »

Si è svolto nei giorni scorsi a Zagabria l’annuale congresso dei PPE, il Partito Popolare Europeo, a cui ha partecipato anche una delegazione del PATT, formata dal presidente Franco Panizza e dal segretario del Movimento Giovanile Mauro Agosti. Il PPE, primo partito nel Parlamento Europeo, raggruppa i partiti europeisti moderati di centro e il PATT dal 2016, assieme alla SVP, fa parte di questa grande famiglia che crede nei valori europei e conta tra i suoi membri partito come la CDU tedesca e i popolari austriaci.

Una due giorni molto intensa durante la quale si sono alternati diversi interventi e sono state rinnovate gran parte delle cariche. Particolarmente incisivo il discorso conclusivo del presidente uscente Joseph Daul, che è stato ringraziato con un lungo applauso per il lavoro svolto in questi anni. A sostituirlo nella presidenza è stato votato il polacco Donald Tusk, già primo ministro e presidente del Consiglio europeo. La delegazione del PATT si è personalmente complimentata con il neoeletto presidente Tusk e con il vicepresidente Tajani, sostenuti dal PATT e dalla SVP, rilanciando i forti rapporti costruiti a livello europeo, assieme alla SVP, per rivendicare le ragioni dei piccoli territori di montagna e la validità delle autonomie territoriali e per sostenere le opportunità offerte dal progetto euroregionale.

Di particolare rilevanza sono stati anche gli interventi della cancelliera Angela Merkel e della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Entrambe hanno parlato delle prossime sfide politiche europee e di un’Europa sempre più minacciata dai partiti nazionalisti e populisti. In questo contesto è stata poi ribadita da Manfred Weber, candidato di punta del PEE alle scorse elezioni europee, l’importanza di riportare tra la gente la politica di serietà e concretezza tipica dei popolari europei. Mentre l’intervento di Lidia Pereira, presidente della YEPP (Giovani popolari europei), ha lanciato uno sguardo al futuro delle nuove generazioni.

Il congresso del PPE è stata anche un’importante occasione per il PATT di rinsaldare i legami sia a livello locale con la SVP, rappresentata dall’europarlamentare Herbet Dorfmann, ma ancor più a livello europeo grazie alla presenza a Zagabria di gran parte dei capi di stato che i vari partiti popolari esprimono. Gli autonomisti trentini hanno voluto salutare anche il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, nella prospettiva di un’autonomia dallo sguardo sempre più europeo che vede in un progetto come l’Euregio la sua evoluzione ideale.

Il segretario dei Giovani Autonomisti Mauro Agosti ha colto l’occasione del Congresso per confrontarsi con i rappresentanti della YEPP con cui i giovani del PATT intrattengono da anni ottimi rapporti politici ed organizzano iniziative comuni.