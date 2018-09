PATT – SEZIONE ROVERETO – “REMO MARKT” DI ROVERETO – GAMBERONI * LETTERA A COMPER: “L’È SULE PONTÉRE CHE SE VEDE I BOI BONI”

Con il presente comunicato la Sezione del Patt “Remo Markt” di Rovereto, per mezzo del suo segretario Davide Gamberoni, ringrazia vivamente il consigliere Paolo Comper per il lavoro fin quì svolto con grande professionalità e competenza.



La professionalità appena citata è forse però mancata nella gestione dell’uscita dal Partito, come lo stesso Paolo l’ha definita.

Crediamo che prima di tutto un consigliere, assumendo la posizione di dimettersi, debba anzitutto confrontarsi con il Direttivo della sezione, chiedendone la convocazione ed esponendo le proprie motivazioni.

Così non è stato. Fare un “passo di lato” non significa certo cambiare schieramento politico per provare ad assicurarsi un posto in Consiglio provinciale, a maggior ragione dopo che la sezione aveva assicurato a Comper il sostegno alla sua candidatura in vista delle provinciali del 21 ottobre prossimo.



In un momento dove sulla scena politica trentina si assiste a delle a dir poco “bizzarre piroette”, da parte di assessori e consiglieri provinciali, mancavano all’appello quelle dei consiglieri comunali.

Comprendiamo quelle che possono essere le motivazioni che portano sconforto e scoraggiamento, ma come dice un vecchio proverbio trentino: “l’è sule pontére che se vede i boi boni”.



A Paolo è stato richiesto un momento di confronto con il Direttivo, richiesta che è stata però suo malgrado disattesa.



Il Direttivo della sezione ha quindi avanzato nei confronti di Comper la richiesta di dimissioni dalla carica consigliere comunale a Rovereto, in modo che la sezione e i suoi tesserati possano tornare ad essere rappresentati.



Auguriamo a Paolo il meglio possibile e un futuro politico che gli renda merito delle scelte fatte e di tutto quanto da lui messo a disposizione della collettività in questi anni.



Il Direttivo della Sezione Patt di Rovereto.

*

Davide Gamberoni

Segretario della Sezione Patt di Rovereto (Tn)