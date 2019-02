patt – partito autonomista trentino tirolese * ASSEMBLEA sezione Fiemme e Fassa: « Fabrizio Ciresa riconfermato Coordinatore, Vicecoordinatore Andrea Giacomelli »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Fabrizio Ciresa riconfermato Coordinatore. Vicecoordinatore Andrea Giacomelli. Riconferma unanime del Coordinatore uscente Fabrizio Ciresa e del Vicecoordinatore Andrea Giacomelli. Nel corso dell’Assemblea eletti anche i componenti del Consiglio Provinciale del Partito e i delegati per il Congresso del 24 marzo. I candidati alla Segreteria e Vicesegreteria hanno presentato le loro tesi congressuali.

Si è svolta ieri, a Varena, l’Assemblea d’ambito della sezione Fiemme e Fassa. Riconferma unanime per Fabrizio Ciresa come Coordinatrice e Andrea Giacomelli come Vicecoordinatore.

Eletti inoltre i delegati che andranno a partecipare e a poter esercitare il diritto di voto nel prossimo congresso del 24 marzo 2019 dove il Partito Autonomista Trentino Tirolese rinnoverà le proprie cariche politiche. I delegati per Fiemme e Fassa sono 4, eletti all’unanimità su proposta del Coordinatore: Leandro Sommavilla, Luca Tomasini, Floriano Bonelli e Laura Bonelli. A questi si aggiungono 4 delegati supplenti: Omar Avogadri, Verginia Croce, Ornella Vanzo e Giosuè Biddau. È stato poi votato anche il componente del consiglio provinciale del Patt Andrea Giacomelli al quale per diritto si aggiunge anche il Coordinatore Fabrizio Ciresa.

Espletate le fasi procedurali, si è dato il via alla presentazione delle tesi congressuali dei tre candidati alla Segreteria del Patt: Pedergnana Carlo, Bergamo Roberta e Simone Marchiori. Grande partecipazione da parte dei tesserati che hanno contribuito ad arricchire, con domande e considerazioni, il dibattito tra i candidati alla Segreteria.

La Consigliera Provinciale Paola Demagri in rappresentanza del Movimento Femminile ha presentato il documento congressuale e ha ricordato ai presenti l’importanza di dare slancio e motivazione ad una vera integrazione culturale tra uomini e donne all’interno del partito come punto di partenza per portare verso l’esterno quel valore aggiunto dovuto alla naturale sinergia tra sensibilità diverse, in modo da rendere il Patt il partito di rappresentanza dell’intero Trentino.

Il Presidente della Commissione Congresso Michele Dallapiccola ha voluto ringraziare i presenti, i candidati alle cariche per il prossimo Congresso e tutti gli eletti, sottolineando il clima costruttivo e di serenità con cui ha avuto inizio questa prima riunione precongressuale.

A chiudere i lavori il Segretario in carica Franco Panizza. “Siamo in un momento di passaggio – ha ribadito Panizza – in un momento difficile per la politica e per la nostra Autonomia e dobbiamo prenderci il tempo per riflettere e per elaborare il progetto politico del Partito Autonomista, coinvolgendo e valorizzando tutte le persone che vogliono spendersi per la nostra comunità. Quello che ho visto oggi è un partito coeso, pronto a rinnovarsi con forze nuove, ma tutte con esperienza politica alle spalle. Il mio augurio è che questo Congresso – ha concluso Franco Panizza – possa portare ad un confronto costruttivo, ricco di idee e proposte diverse, ma che punti a rafforzare l’unità del partito e ad individuare una proposta politica convincente e utile per il trentino e per la nostra Autonomia”.