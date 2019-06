PATT – PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE * RINNOVO CARICHE SEZIONE CLES: « NOMINATO SEGRETARIO MASSIMILIANO GIRARDI »

Massimiliano Girardi nominato Segretario della Sezione PATT di Cles. In vista delle prossime elezioni comunali del 2020 la Sezione PATT di Cles rinnova il proprio Direttivo. Massimiliano Girardi è il nuovo Segretario, Fabrizio Leonardi il Presidente e la Consigliera Paola Demagri il Segretario Organizzativo.

Si è svolto, a Mechel, il rinnovo delle cariche della sezione del PATT di Cles. Alla presenza del Segretario Politico Simone Marchiori, del Presidente Franco Panizza, del Coordinatore Andrea Biasi, del Sindaco Ruggero Mucchi e dei consiglieri Provinciali Lorenzo Ossanna e Paola Demagri sono stati nominati Massimiliano Girardi come nuovo Segretario, Fabrizio Leonardi Come Presidente e la consigliera Demagri nella veste di Segretario organizzativo.

Le elezioni comunali si avvicinano e il PATT di Cles si prepara a questa importante sfida rinnovandosi dall’interno. All’inizio della serata, in un clima propositivo e conviviale si è svolta la cena che ha visto la sua conclusione con l’elezione delle cariche e i discorsi della Segreteria Politica del Partito Autonomista. Soddisfazione da parte di tutti i neoeletti. Massimiliano Girardi, Assessore PATT per il Comune di Cles e membro del Consiglio Provinciale del PATT ricoprirà la carica di Segretario. Sarà lui a stabilire a stretto contatto con la Segreteria del Partito la linea della Sezione per le prossime elezioni Comunali.

Fabrizio Leonardi, Consigliere Comunale PATT, è stato nominato Presidente. La sua figura sarà di garante delle varie sensibilità espressione della sezione PATT di Cles. Paola Demagri, consigliere Provinciale, sarà il nuovo Segretario organizzativo. Suo sarà il compito di coordinare le varie attività che verranno portate avanti dalla sezione e visto anche l’importante ruolo istituzionale svolgerà un ruolo di collegamento tra la Sezione di Cles e la Segreteria Politica provinciale.

Da tutti gli intervenuti è arrivato il ringraziamento a Davide Zanini il Segretario uscente per il lavoro e l’impegno profuso nel mantenere attiva la Sezione.

In conclusione dei lavori il Segretario Politico Simone Marchiori ha voluto rimarcare l’importante appuntamento elettorale che il Partito Autonomista dovrà affrontare l’anno prossimo con le elezioni Comunali.

“Il Partito Autonomista ha l’obbligo – ha affermato Simone Marchiori – di cercare di riunire, specie in vista delle comunali, tutti coloro che credono nel primato della buona politica e nell’importanza dell’originalità del sistema autonomistico Trentino. In particolare, coloro che sono territoriali e, quindi, vicini alle istanze e ai bisogni delle persone.

Non si tratta di un referendum a favore o contro PD e Lega, partiti con i quali comunque si dovrà continuare a ragionare nel rispetto del ruolo di ciascuno, ma di riunire chi ha una certa idea di Trentino e delle nostre comunità. A Cles questo percorso è già stato imboccato nel 2015 e i risultati positivi sono sotto gli occhi di tutti: bisogna, quindi, partire da qui, dalla situazione attuale, consolidare ed ampliare il gruppo se necessario, ma senza snaturare lo spirito. È un compito impegnativo quello che spetta alle nuove cariche della sezione clesiana, ma sono certo che i nuovi vertici sapranno portarlo avanti al meglio. A loro, al sindaco Mucchi, e a tutti i tesserati che orgogliosamente e con entusiasmo mettono la faccia per la loro comunità e gli ideali del nostro Partito, faccio un grande in bocca al lupo e la promessa che la grande famiglia del PATT sarà al loro fianco per replicare il successo del 2015”.