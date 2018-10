PATT – partito autonomista trentino tirolese * CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE: Oggi, venerdì 19/10, a Trento davanti al Castello del Buonconsiglioalle (ore 17.00)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Oggi, venerdì 19 ottobre, alle ore 17, a Trento davanti al Castello del Buonconsiglio per brindare alla nostra Autonomia e per lanciare un appello finale ai trentini affinché domenica, alle elezioni provinciali, scelgano chi non ha padroni e da 70 anni mette al primo posto i trentini e la nostra Autonomia.