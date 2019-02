PATT – partito autonomista trentino tirolese * assemblea sezione paganella: « Ruggero Ghezzi riconfermato Coordinatore, Vicecoordinatore Paolo Lochner »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Ruggero Ghezzi riconfermato Coordinatore. Vicecoordinatore Paolo Lochner.

Riconferma unanime del Coordinatore uscente Ruggero Ghezzi e del Vicecoordinatore Paolo Lochner. Nel corso dell’Assemblea eletti anche i componenti del Consiglio Provinciale del Partito e i delegati per il Congresso del 24 marzo. I candidati alla Segreteria e Vicesegreteria hanno presentato le loro tesi congressuali.

Si è svolta ieri, ad Andalo, l’Assemblea d’ambito della sezione Paganella. Riconferma unanime per Ruggero Ghezzi come Coordinatore e Paolo Lochner come Vicecoordinatore.

Eletti inoltre i delegati che andranno a partecipare e a poter esercitare il diritto di voto nel prossimo congresso del 24 marzo 2019 dove il Partito Autonomista Trentino Tirolese rinnoverà le proprie cariche politiche. I delegati per la Paganella sono 6, eletti all’unanimità su proposta del Coordinatore: Federica Donini, Carlo Bottamedi, Enrico Zeni, Paolo Lochner, Danilo Ghezzi e Eileen Zeni. A questi si aggiungono 4 delegati supplenti: Silvano Daldoss, Guerrino Viola, Laura Chini e Giovanni Fellin. Sono stati poi votati anche i componenti del consiglio provinciale del Patt: Federica Donini e Paolo Lochner ai quali per diritto si aggiunge anche il Coordinatore Ruggero Ghezzi.

Espletate le fasi procedurali, si è dato il via alla presentazione delle tesi congressuali dei tre candidati alla Segreteria del Patt: Roberta Bergamo, Simone Marchiori e Carlo Pedergnana. A seguire sono state presentate le tesi per la Vicesegreteria di Lorenzo Conci, collegata alla tesi di Simone Marchiori, e di Roberta Bergamo.

Sono stati discussi anche i due documenti programmatici che hanno visto l’intervento di Patrizia Pace in rappresentanza del Movimento femminile e del Consigliere Lorenzo Ossanna come cofirmatario, insieme a Roberto Stanchina, del documento dal titolo: “Il futuro inizia oggi, non domani”.

Per quanto riguarda il Movimento Giovanile ha preso la parola Andrea Biasi, il quale ha ricordato ai presenti l’importanza di coinvolgere i giovani nella politica sottolineando che in questo periodo anche il Movimento Giovanile è in fase di rinnovamento e che esiste un gruppo molto attivo a cui tutti i giovani sono invitati a partecipare.

Il Presidente della Commissione Congresso Michele Dallapiccola ha voluto ringraziare i presenti, i candidati alle cariche per il prossimo Congresso e tutti gli eletti, sottolineando il clima costruttivo e di serenità con cui si stanno svolgendo queste riunioni precongressuali.

A chiudere i lavori il Segretario in carica Franco Panizza.

“Siamo in un momento di passaggio – ha ribadito Panizza – in un momento difficile per la politica e per la nostra Autonomia e dobbiamo prenderci il tempo per riflettere e per elaborare il progetto politico del Partito Autonomista, coinvolgendo e valorizzando tutte le persone che vogliono spendersi per la nostra comunità. Quello che ho visto oggi è un partito coeso, pronto a rinnovarsi con forze nuove, ma tutte con esperienza politica alle spalle. Il mio augurio è che questo Congresso – ha concluso Franco Panizza – possa portare ad un confronto costruttivo, ricco di idee e proposte diverse, ma che punti a rafforzare l’unità del partito e ad individuare una proposta politica convincente e utile per il trentino e per la nostra Autonomia”.