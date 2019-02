Patt – partito autonomista trentino tirolese * assemblea Altipiani Cimbri: « Claudio Valle votato all’unanimità coordinatore, Vicecoordinatore Alberto Baldessari »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Claudio Valle votato all’unanimità coordinatore Patt per gli Altipiani Cimbri. La sezione di Pedemonte – Casotto entra a far parte dell’Ambito degli Altipiani Cimbri.

Votato all’unanimità il nuovo Coordinatore Claudio Valle. Come Vicecoordinatore nominato Alberto Baldessari. Nel corso dell’Assemblea eletti anche i componenti del Consiglio Provinciale del Partito e i delegati per il Congresso del 24 marzo. I candidati alla Segreteria e Vicesegreteria hanno presentato le loro tesi congressuali.

Si è svolta ieri, a Carbonare di Folgaria, l’Assemblea d’ambito degli Altipiani Cimbri. Nel corso dell’Assemblea si è sancito l’ingresso della sezione Pedemonte – Casotto all’interno dell’ambito.

La riunione, presieduta dal Coordinatore uscente, Aldo Marzari, ha visto la votazione unanime di Claudio Valle come Coordinatore e di Alberto Baldessari, rappresentante di Pedemonte, come Vicecoordinatore.

Eletto inoltre il delegato che voterà al prossimo congresso del 24 marzo 2019 dove il Partito Autonomista Trentino Tirolese rinnoverà le proprie cariche politiche. Il delegato eletto all’unanimità su proposta del Coordinatore uscente è Mauro Valle.

A questo si aggiungono 2 delegati supplenti: Claudio Valle e Giovanni Rampelotto. È stato poi votato anche il componente del consiglio provinciale del Patt: Aldo Marzari al quale per diritto si aggiunge anche il Coordinatore Claudio Valle.

La Sezione di Pedemonte – Casotto ha nominato quale componente del Consiglio Bruno Scalzeri, sindaco per diverse legislature. Nei prossimi giorni sarà nominato anche il consigliere spettante alla minoranza cimbra.

Espletate le fasi procedurali, si è dato il via alla presentazione delle tesi congressuali dei tre candidati alla Segreteria del Patt: Bergamo Roberta, Marchiori Simone e Pedergnana Carlo. A seguire sono state presentate le tesi per la Vicesegreteria di Lorenzo Conci, collegata alla tesi di Simone Marchiori, e di Roberta Bergamo.

Un saluto è venuto anche da Bruno Scalzeri, già sindaco di Pedemonte.

A chiudere i lavori il Segretario in carica Franco Panizza.

“Siamo in un momento di passaggio – ha ribadito Panizza – in un momento difficile per la politica e per la nostra Autonomia e dobbiamo utilizzare l’occasione del Congresso per confrontarci per rilanciare il progetto politico del Partito Autonomista, coinvolgendo e valorizzando tutte le persone che vogliono spendersi per la nostra comunità.

Per noi resta prioritaria la necessità di valorizzare le prerogative della nostra specialità; anche per questo abbiamo voluto accorpare la sezione di Pedemonte-Casotto agli Altipiani Cimbri a confermare l’importanza di recuperare l’unità storica dei nostri territori, come previsto dal disegno di legge costituzionale presentato dall’onorevole Rossini per riaggregare il Comune di Pedemonte al Trentino.

Il mio augurio – ha concluso Panizza – è che dal Congresso esca una linea condivisa che confermi la centralità politica del Partito e ne rafforzi l’incidenza a tutti i livelli, da quello comunale fino a quello europeo, che ci vedrà ancora una volta uniti alla Svp e agli amici di Pedemonte per riconfermare l’europarlamentare autonomista Herbert Dorfmann”.