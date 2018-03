PATT * EMANUELA ROSSINI È LA NUOVA DEPUTATA DEL PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE, È STATA ELETTA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI CON LA QUOTA PROPORZIONALE

Emanuela Rossini è la nuova deputata del Patt (grazie la quota proporzionale del Rosatellum). Lo ha reso noto il segretario Franco Panizza, nell’àmbito di un invito stampa alle redazioni indetta per oggi, alle ore 16.30, presso la sede del Partito autonomista trentino tirolese, in Via Torre Verde n. 8.

Interverranno, oltre al segretario politico Franco Panizza, Emanuela Rossini, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Ugo Rossi, l’onorevole Manfred Schullian (Capogruppo delle minoranze linguistiche alla Camera dei Deputati), il Vicesegretario politico ed esponente delle Giudicarie Simone Marchiori, la coordinatrice del movimento femminile Daiana Boller.