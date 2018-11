PATT – APRONE E CONCI * ELEZIONI PAT: ” VANESSA CATTOI SI DIMETTE ANCORA PRIMA DI COMINCIARE, TRADITA LA FIDUCIA DELL’ELETTORATO “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Qualche giorno fa è stata presentata la composizione della nuova giunta provinciale e si è fatto chiarezza su quali e quante delle parlamentari elette a Roma in primavera per rappresentare le istanze della nostra terra, si dimetteranno dagli scranni romani per approdare in Provincia.

Da ciò si è appurato che la deputata leghista Vanessa Cattoi, eletta a marzo nel nostro collegio di Rovereto e poi candidata alle elezioni provinciale del 21 ottobre, ha deciso di sottrarsi al mandato popolare che lei stessa ha chiesto ai cittadini trentini meno di un mese fa, scegliendo di rimanere a Roma.

1.363 trentini, di cui 1200 in Vallagarina, le hanno dato fiducia il 21 ottobre, credendo davvero che avrebbe onorato l’impegno che stava garantendo chiedendo il loro voto per essere rappresentati in Provincia.

Di questi, 683 erano alensi. Gli stessi alensi che nel 2015 le avevano dato fiducia eleggendola consigliera comunale di minoranza, compito che disattende sistematicamente da quando è deputata nonostante le sedute siano state spesso programmate di lunedì, giorno in cui i parlamentari non sono a Roma.

La Lega di Ala e Vanessa Cattoi hanno quindi di nuovo preso in giro gli elettori alensi, altre 683 volte. Non si può chiedere la fiducia della gente due volte nello stesso anno sapendo che nell’uno o nell’altro caso quella fiducia verrà tradita.

E di fiducia tradita possono parlare anche gli elettori di tutta la Vallagarina che l’hanno sostenuta per avere una rappresentanza di territorio all’interno del consiglio provinciale.

La Sezione del Patt di Ala ed il Coordinamento Patt della Vallagarina vogliono stigmatizzare tale “disinvoltura politica”, ricordando che non si possono usare gli appuntamenti elettorali, massima espressione della volontà popolare, per personali tornaconto o per meccanismi partitici finalizzati al raggiungimento del potere ad ogni costo.

Non si possono tradire così gli elettori ai quali si chiede la fiducia con ragionamenti che nulla hanno a che fare con le richieste della popolazione che si esprime attraverso il voto, e che in questo modo vengono sistematicamente disattese.

Di questo modus operandi speriamo che i trentini si ricorderanno.

Ma soprattutto speriamo che se ne ricorderanno specialmente gli alensi nel 2020 quando saranno chiamati a rinnovare il consiglio comunale. Di sicuro, noi ve lo ricorderemo.

Il voto è una cosa seria. Chiedere fiducia alla gente è una cosa seria.

Tradire il mandato popolare è un atto politico grave, e pertanto va fortemente condannato.

*

Francesca Aprone – Segretaria Patt Sezione di Ala

Lorenzo Conci – Coordinatore Patt della Vallagarina