PATRIZIA MIRIGLIANI – FACEBOOK * 8 MARZO: ” DONNE, LA VERA RIVOLUZIONE È LA NORMALITÀ ”

“Nella giornata in cui si celebra la festa delle donne ci accorgiamo che la bellezza è #normal, perché la normalità, a partire dalla taglia, ha un potere rivoluzionario e pacifico.

A Miss Italia siamo andati per gradi: nel 2011 abbiamo lanciato l’ idea curvy tra le miss, nel 2015 il boom delle iscrizioni, finché il 10 settembre 2016 Paola Torrente, una ragazza di 22 anni, taglia 46, ha sfiorato il titolo di Miss Italia classificandosi seconda assoluta.

È stato un momento epocale perché per la prima volta si sconfessava la regola non scritta che si può ambire a diventare la più bella del Paese soltanto se con la taglia 38. I tempi cambiano e non fermano le rivoluzioni.

Quella del 2017, è nel suo genere, una rivoluzione ancor più sorprendente: le curvy che tanto hanno fatto parlare nel passato non ci sono più, diventano #verynormalsize e vengono integrate nella sfida delle prefinali nazionali con tutte le altre miss, a significare che le ragazze dalle forme generose non sono più una categoria.

Beh, riconosciamolo tutti, è un attestato, un bellissimo e doveroso omaggio a tutte le donne. Anche questo è un modo scelto da Miss Italia per festeggiarle. Un abbraccio a tutte le Donne”.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, in occasione della Giornata internazionale della Donna.