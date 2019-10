PAT * VVF – CONVEGNO DISTRETTUALE A MEZZANA: FUGATTI, « HO BEN PRESENTE I SACRIFICI E L’OPERA INCESSANTE DI DECINE DI UOMINI E DONNE, SPESSO RISCHIANDO L’INCOLUMITà »

Il presidente Fugatti al convegno distrettuale a Mezzana. Dalla Val di Sole un grazie ai vigili del fuoco volontari.

È coinciso con un momento significativo – l’avvicinarsi del primo anniversario della tempesta Vaia – il convegno distrettuale dei vigili del fuoco volontari della Val di Sole riuniti oggi a Mezzana per organizzazione del locale Corpo e dell’Unione distrettuale. E appunto quei tragici momenti, che hanno colpito in maniera particolarmente violenta proprio la Valle, ed in particolare il Comune di Dimaro Folgarida, sono stati il filo conduttore degli interventi che si sono susseguiti a margine delle manovre. Tra questi anche il saluto del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, presente accanto al sindaco Redolfi, al presidente della Federazione Corpi VVF volontari, Tullio Ioppi, alla deputata Martina Loss ed al consigliere provinciale Ivano Job.

“Porto anche in questa sede, come ho fatto poco fa a Trento in occasione della cerimonia promossa dagli artigiani – ha detto il presidente – il ringraziamento dell’istituzione provinciale per quanto avete fatto in quei giorni drammatici e continuate a fare in nome della sicurezza delle nostre comunità. Questa valle ha pagato un prezzo altissimo – ha aggiunto – con un lutto e una devastazione terribile che ha messo a dura prova il sistema dei soccorsi. Ho ben presente i sacrifici e l’opera incessante di decine di uomini e donne, molti provenienti da questo Corpo e dai Comuni vicini e posso dire che se il Trentino ha saputo reggere questo lo si deve alla generosità di chi di fronte al bisogno non si è tirato indietro, spesso rischiando la propria incolumità. Non smetteremo mai di ringraziarvi per questo”.

Come da tradizione, il convegno distrettuale ha offerto l’occasione per ammirare l’abilità dei vigili del fuoco con un programma che prevedeva la simulazione di un incendio civile e, nel pomeriggio, le manovre degli allievi seguita da una dimostrazione di intervento su un incidente stradale simulato.