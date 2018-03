PAT * VOLTO NUOVO PER WWW.ITEA.TN.IT: SEMPRE PIÙ COMUNICAZIONE PER ITEA: ONLINE IL NUOVO SITO WEB

Volto nuovo per www.itea.tn.it. Sempre più comunicazione per Itea: online il nuovo sito web. A chi posso rivolgermi per avere informazioni sul contratto o per segnalare un guasto nell’alloggio? E qual è il modulo giusto per inoltrare una richiesta di inserimento di un nuovo componente nel nucleo o per richiedere l’autorizzazione all’ospitalità?

Queste sono solo alcune delle domande che l’utente o il cittadino si pongono quando entrano in contatto con il mondo Itea. Il nuovo sito www.itea.tn.it è stato pensato, migliorato e semplificato per dare una risposta a ciascuna di esse ed è online!

Ha un volto tutto nuovo il sito web di Itea Spa. Rinnovato nella grafica e nei contenuti il nuovo sito è stato migliorato nel segno della semplicità, trasparenza e accessibilità delle informazioni e nella navigazione dei servizi offerti dalla Società all’utente/cittadino.

Itea Spa ha completamente rivisto e aggiornato il proprio sito per rispondere alle nuove esigenze di informazione ed essere sempre più al passo con le più recenti tecnologie.

Per far ciò è stata rivista l’architettura informativa del sito: l’organizzazione dei contenuti del nuovo sito rende le informazioni facilmente e immediatamente “trovabili” da tutti gli utenti, anche da quelli che hanno meno dimestichezza con il web.

Il linguaggio è più semplice ed è stata data maggiore centralità ai servizi offerti all’utenza. L’utente che vuole trovare informazioni su come presentare una domanda di cambio alloggio, o quale modulo deve compilare per il subentro nel contratto, può trovare immediatamente le informazioni direttamente dalla homepage.

Dal menù principale, con un semplice click, l’utente viene indirizzato nella Guida ai servizi dove, oltre alle spiegazioni su come fare per avere accesso ad un servizio, trova anche gli uffici o i numeri verdi a cui rivolgersi e la modulistica da compilare.

Anche il visual design, ovvero l’aspetto grafico, è stato scelto per rispondere ad un obiettivo preciso: facilitare l’utente nel soddisfacimento dei suoi bisogni informativi, suscitando al contempo curiosità ed interesse.

I contenuti sono stati elaborati, infatti, per garantire chiarezza, semplicità, concretezza del linguaggio, usabilità e responsività, ovvero fruibili attraverso pc, tablet e smartphone, dando dunque la possibilità di collegarsi e navigare nel mondo Itea ovunque si vuole!