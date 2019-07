pat * Visita del presidente del Senato Casellati alla Campana dei Caduti: « La seconda carica dello Stato ha fatto tappa al luogo simbolo di pace e riconciliazione »

La seconda carica dello Stato ha fatto tappa al Colle di Miravalle, luogo simbolo di pace e riconciliazione. Visita del presidente del Senato Casellati alla Campana dei Caduti.

Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha scelto un luogo altamente simbolico per la sua ultima tappa in Trentino. Accompagna dall’assessore provinciale allo sviluppo economico e al lavoro, Achille Spinelli, il presidente è salito a Maria dolens, la Campana dei caduti di Rovereto, che, come afferma una nota ufficiale – “rappresenta la volontà e l’intelligenza nel costruire l’incentivo della Pace, della solidarietà e dei diritti umani”. Il cerimoniale ha visto, dopo un momento di raccoglimenti in memora dei caduti, l’esecuzione dell’inno di Mameli, cantato dal Minicoro del Maestro Daicampi, e la cerimonia dell’alzabandiera. La visita si è conclusa con la firma del Libro d’onore della Campana, lo scambio dei doni tra il reggente della Campana e la presidente del Senato.