PAT * visita al Settore 4 del Servizio gestione strade: Fugatti: « Strade, gallerie E ponti SONO infrastrutture fondamentali per la vita e lo sviluppo della comunità »

Oggi la visita al Settore 4 del Servizio gestione strade. Fugatti: ” Strade, gallerie, ponti: infrastrutture fondamentali per la vita e lo sviluppo della comunità”.

In Trentino ci sono 165 gallerie, per più di 70 chilometri, quasi 1200 ponti e un reticolo di circa 2500 chilometri di strade di competenza provinciale: grande attenzione viene quindi riservata – come sottolinea il presidente Maurizio Fugatti – alla manutenzione di “infrastrutture fondamentali per la vita e lo sviluppo della comunità”. A testimonianza di quanta importanza attribuisca al settore la Giunta provinciale, il presidente si è recato oggi a visitare gli uffici del Settore 4 del Servizio Gestione strade, competenti per la zona di Trento. A seguire è andato al cantiere di Spini di Gardolo dove ha visto come si lavora all’officina di manutenzione dei mezzi e al laboratorio provinciale dove si eseguono le prove sui materiali di costruzione.

“Ci è particolarmente caro – ha ribadito Fugatti – il tema della manutenzione del territorio e delle vie di collegamento, che in una provincia montuosa come la nostra sono fondamentali perché avvicinano le periferie al centro. Salutando impiegati ed operai ho voluto ringraziarli per un impegno tanto prezioso in una struttura provinciale che è in grado di prevenire i problemi, attraverso una costante manutenzione, e di intervenire tempestivamente quando serve”.

E in effetti tra neve da spalare, bordi delle strade da sfalciare, asfaltature e altri interventi, a questo settore della macchina provinciale il lavoro non manca.

La visita del presidente, accompagnato dai dirigenti del Servizio Gestione strade e del Dipartimento Infrastrutture e trasporti, ha offerto l’occasione per fare anche il punto in materia di monitoraggio sulla sicurezza della rete viaria. Si è parlato in particolare della manutenzione del viadotto di Canova, che si prevede non avrà ripercussioni sul traffico, di quello dei “Crozi”, lavoro che, come annunciato, sarà impegnativo in termini di tempo e di gestione della viabilità, e dell’intervento al viadotto “Tamarisi” di Pergine, che seguirà gli altri due cantieri.

La Provincia in particolare gestisce complessivamente 1160 ponti stradali, suddivisi in:

– 554 su strade statali

– 606 su strade provinciali.

Inoltre gestisce 259 ponti collocati su piste ciclabili.

La PAT si è dotata dal 2002 di un sistema informatizzato denominato BMS “Bridge Management System” che consente di archiviare e gestire le ispezioni programmate e supportare le decisioni in merito alle priorità di intervento sulle strutture, sulla base dello stato di conservazione delle stesse.