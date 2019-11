PAT * VIOLENZA DI GENERE: « LUNEDì 25 NOVEMBRE LA FIRMA DEL NUOVO PROTOCOLLO E LA PRESENTAZIONE DEI DATI IN TRENTINO »

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: lunedì 25 novembre la firma del nuovo protocollo. Alle ore 10 presso la sala Belli del Palazzo provinciale di piazza Dante. Dopo la firma la presentazione dei dati relativi alla violenza di genere in Trentino.

Lunedì 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”” verrà sottoscritto il protocollo d’intesa “Per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere in provincia di Trento” con il quale verrà confermata la volontà della Provincia, del Commissariato del Governo (in rappresentanza delle Forze dell’Ordine), del Consorzio dei Comuni trentini (in rappresentanza delle Polizie locali), delle Procure della Repubblica di Trento e di Rovereto, di proseguire l’attività di monitoraggio del fenomeno – mediante la rilevazione dei dati relativi alle denunce che annualmente viene realizzata a partire dal 2012 – e di portare avanti le iniziative formative specifiche a favore degli operatori attivi sul territorio.

Oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, ha approvato lo schema del protocollo, il quale assume un significato ancora più rilevante in quanto è stato ampliato anche all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e all’Università degli studi di Trento. L’apporto di questi due soggetti istituzionali contribuirà a fornire una fotografia sempre più accurata della violenza di genere sul nostro territorio.

Subito dopo la firma del protocollo d’intesa, lunedì si terrà la consueta conferenza stampa di presentazione dei dati relativi alle denunce per casi assimilabili a violenza di genere, alle utenti dei servizi antiviolenza e, per il primo anno, agli accessi ai Pronto Soccorso delle donne vittime di violenza. L’appuntamento è alle ore 10 in Sala Belli del Palazzo provinciale a Trento.