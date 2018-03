PAT – VICE PRESIDENTE OLIVI * OCCUPAZIONE FEMMINILE:” VA PROMOSSA PER EQUITÀ E PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA ECONOMICO “

Si è aperto a Trento il convegno:” Female (Un)Employment & Work Life Balance”. Occupazione femminile, il vice presidente Olivi: va promossa per equità e per l’efficienza del sistema economico

“E’ assolutamente necessario promuovere più occupazione femminile. Per una questione di equità sociale ma anche per contribuire all’efficienza del sistema produttivo. Favorire l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro significa inoltre sostenere la crescita demografica.

E’ dimostrato che dove le donne lavorano di più fanno anche più figli”: il vice presidente e assessore allo sviluppo economico e lavoro Alessandro Olivi lo ha sottolineato intervenendo questa mattina in Sala Depero del palazzo della Provincia al convegno “Female (Un)Employment & Work Life Balance”, evento che vuole offrire l’occasione per riflettere sulle attuali tendenze europee e regionali in tema di promozione dell’occupazione femminile e conciliazione tra lavoro e vita familiare, partendo dalle buone pratiche e confrontando anche le politiche.

La situazione del Trentino, è emerso, si avvicina più agli standard europei che a quelli nazionali e molto si sta facendo attraverso le politiche del lavoro; ma si può fare ancora di più.

I paesi europei aderenti alla Rete transnazionale sull’occupazione (Etn), la Commissione europea, le principali istituzioni nazionali, internazionali e locali (tra cui Ocse e Dipartimento Pari Opportunità del governo italiano) che si occupano di lavoro si incontrano quindi a Trento per confrontarsi sul tema della (non) occupazione femminile, e su quello della conciliazione possibile tra tempi di vita e tempi di lavoro.

“Per favorire l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro – ha aggiunto Olivi – serve una politica di sistema. Devono essere compresi gli incentivi mirati alle aziende, lo sviluppo di servizi, gli aiuti alle famiglie, il sostegno al welfare e la conciliazione tra i tempi di vita e quelli dedicati al lavoro. Lavoro a famiglia non sono infatti in contrapposizione.

In Trentino abbiamo varato un piano di politiche del lavoro che ha tra le priorità il sostegno dell’occupazione femminile attraverso i tradizionali incentivi per le imprese che assumono ma anche l’investimento nei servizi e nella formazione permanente. Il Trentino si vuole proporre, dentro un sistema di reti nazionali e internazionali, come un territorio che sperimenta nuove pratiche, anche su questo tema; come un territorio di frontiera”.pat *