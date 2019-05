PAT * “VERONA E LE SUE STRADE. ARCHEOLOGIA E VALORIZZAZIONE”: « ALLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME INTERVERRÀ IL SOPRINTENDENTE FRANCO MARZATICO »

“Verona e le sue strade. Archeologia e valorizzazione”. Alla presentazione del volume interverrà il soprintendente Franco Marzatico.

Sarà presentato giovedì 30 maggio, alle ore 17.30, a Verona presso la sala multimediale del Palazzo della Dogana, il volume “Verona e le sue strade. Archeologia e valorizzazione” a cura di Patrizia Basso, Brunella Bruno, Claudia Cenci e Piergiovanna Grossi. Alla presentazione interverrà anche Franco Marzatico soprintendente per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento.

Il volume, nato da un convegno organizzato nel 2017 dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e dall’Università di Verona, presenta contributi sulla viabilità antica della città scaligera e del suo territorio. A studi complessivi di carattere generale, si affiancano i resoconti dettagliati delle più recenti indagini archeologiche, in gran parte inedite e con quadri conoscitivi assolutamente nuovi, raccontati con un linguaggio accessibile anche ai non specialisti.

I risultati della ricerca scientifica si arricchiscono di interventi originali su un tema molto attuale, ovvero quello della valorizzazione dei percorsi stradali del passato. Il libro offre una selezione di esperienze di tutela e valorizzazione delle strade antiche, messe in atto anche in altri ambiti territoriali: esempi a cui guardare come modelli di buone prassi per progetti futuri.

Lo studio riveste particolare interesse anche alla luce della discussa questione relativa al percorso della Via Claudia Augusta che dall’Italia settentrionale conduceva oltre le Alpi.

All’incontro interverranno inoltre Fabrizio Magani soprintendente archeologia, belle arti, paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, Arnaldo Soldani direttore del Dipartimento Culture e Civiltà dell’Università di Verona e Stefania Pesavento Mattioli dell’Università di Padova.