PAT: VANDALISMO AL TRIBUNALE DI TRENTO: LA CONDANNA DEL GOVERNATORE UGO ROSSI

Vandalismo al tribunale: la condanna del governatore Rossi. “Episodi del genere sono inaccettabili e vanno sempre condannati con fermezza. Lo sono a maggior ragione in questo caso, perché la giustizia è al servizio di tutti i cittadini”: questo il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi, che ha sentito in mattinata il procuratore generale Giovanni Ilarda, manifestando la solidarietà delle istituzioni provinciali in seguito all’episodio di vandalismo sul palazzo di Giustizia avvenuto durante la notte.